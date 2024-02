In Final Fantasy 7 Rebirth si possono trasferire i salvataggi di FF7 Remake?

Sono in tanti i giocatori che si stanno preparando a proseguire l'avventura di Cloud Strife e soci in Final Fantasy 7 Rebirth dopo aver portato a termine il precedente capitolo. Ma esiste un modo per utilizzare i salvataggi di FF7 Remake nell'esclusiva PlayStation 5?

La risposta a questa annosa questione, purtroppo, è no. Square Enix ha infatti deciso di non consentire ai giocatori di trasferire il loro salvataggio di Final Fantasy 7 Remake e, di conseguenza, all'inizio del secondo capitolo della trilogia non potrete avere accesso ai personaggi del livello raggiunto al termine del remake e con il loro equipaggiamento. Si tratta di una scelta compiuta per garantire a tutti il giusto livello di bilanciamento, che sarebbe stato impossibile se alcuni avessero avuto oggetti più potenti rispetto ad altri.

Questo non significa che avere in memoria i salvataggi di Final Fantasy 7 Remake sia del tutto inutile, poiché il team di sviluppo ha comunque pensato ad un modo per ricompensare i giocatori più fedeli. Sarà infatti possibile usufruire di un piccolo vantaggio che consiste nell'accesso ad evocazioni. Il salvataggio della versione base del gioco vi garantirà l'accesso a Leviathan, invece i progressi di Episode Intermissioni vi permetteranno di ottenere anche Ramuh. Insomma, si tratta di due ricompense che faranno sicuramente piacere a tutti gli appassionati della serie Square Enix che hanno portato a termine il primo capitolo del remake e la relativa espansione.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato al trasferimento dei progressi della demo di Final Fantasy 7 Rebirth nella versione finale dell'esclusiva PlayStation 5, in arrivo sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 29 febbraio 2024.

