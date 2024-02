Final Fantasy 7 Rebirth, al via il preload: il peso del download è impegnativo su PS5

Final Fantasy 7 Rebirth pesa oltre 145GB su PlayStation 5, ma fortunatamente i giocatori che hanno pre-ordinando il nuovo capitolo del remake curato da Square-Enix possono cominciare da oggi a scaricare il titolo sulla propria console.

Come ci conferma il cinguettio di PlayStation Game Size, il preload di Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile per coloro che hanno già acquistato la propria copia digitale del JRPG. Il precaricamento si riferisce alla versione 1.010.000, quindi già comprensiva della patch del day one. Al momento non è però chiaro se Square-Enix abbia intenzione di distribuire un'ulteriore patch il 29 febbraio, ovvero il giorno in cui Final Fantasy 7 Rebirth sarà effettivamente pronto per essere giocato. Considerando quanto impegnativo risulta il download del gioco, non possiamo che consigliarvi di affrettarvi a avviare il preload non appena possibile. In questo modo, sarete pronti a riprendere il viaggio di Cloud e compagni non appena il titolo sarà disponibile.

In attesa di provare con mano questo nuovo episodio dell'ambizioso progetto di rifacimento di uno dei JRPG più amati di sempre, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 7 Rebirth per ulteriori approfondimenti sul gioco. Sulle nostre pagine potete scoprire se Final Fantasy 7 Rebirth può essere giocato come primo capitolo della serie.