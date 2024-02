Final Fantasy 7 Rebirth: preparatevi che arriva la demo, shadow drop allo State of Play?

Nelle scorse ore il "solito" PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 ma non solo, perché il celebre profilo X ha notato anche dei movimenti sospetti nel database del PlayStation Store.

Nello specifico, PlayStation Game Size ha avvistato il file della demo di Final Fantasy VII Rebirth, l'ipotesi più probabile (più che una ipotesi, una certezza) è quella che vede Square Enix pubblicare la demo al termine dello State of Play del 6 febbraio, evento annunciato a sorpresa durante lo State of Play del 31 gennaio.

Secondo quanto emerso dai file caricati sul database del PS Store, coloro che giocheranno la demo riceveranno anche un oggetto bonus da usare in game, denominato Kupo Charm Survival Set. Non è chiaro se i salvataggi della versione di prova potranno essere importati nel gioco completo e dunque non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte del publisher.

Final Fantasy VII Rebirth è in uscita il 29 febbraio in esclusiva su PlayStation 5, la demo arriverebbe circa venti giorni prima del lancio del gioco, un buon antipasto dunque per far crescere l'hype già stellare nei confronti della seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Nel frattempo, non trattenete il fiato in attesa di Final Fantasy 6 Remake...