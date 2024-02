Final Fantasy 7 Rebirth, pronti alla caccia al platino? Portarla al termine sarà difficile

Ormai ci siamo quasi all'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5. La fine del mese di febbraio sarà davvero importante per Square Enix ed il suo lavoro di rifacimento di una delle produzioni videoludiche più amate dell'industria, con i giorni che ci separano dal suo lancio che saranno edulcorati da tante novità a tema Final Fantasy 7.

Come ufficializzato alla fine del precedente State of Play, tra non molto giungerà un lungo approfondimento dedicato al secondo dei tre capitoli dedicati a Final Fantasy 7 Remake. Si pensa anche che nei prossimi giorni possa arrivare una demo di Final Fantasy 7 Rebirth come possibile shadow drop allo State of Play, soprattutto alla luce di alcune indiscrezioni del noto account X di PlayStation Game Size. Proprio quest'ultimo, però, ha da poco rivelato un altro dettaglio interessante a proposito dell'attesissimo titolo: Final Fantasy 7 Rebirth avrà un totale di 61 trofei.

Si fa sempre più vicino anche il momento (per una buona fetta di videogiocatori) di prendere parte all'arduo ottenimento dell'ambito trofeo di platino, il quale non sarà affatto semplice da ottenere nel caso del gioco Square Enix. Secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, per platinare Final Fantasy 7 Rebirth sarà necessario completare il gioco in modalità difficile. Preparatevi, dunque, ad una caccia al platino tutt'altro che facile da portare al termine. Ma come saranno suddivisi essi in termini di rarità? L'account X di PlayStation Game Size rivela anche che vi saranno in totale 54 trofei di bronzo, 5 d'argento e 1 d'oro, a cui si somma il 61° trofeo dal valore superiore ai precedenti. Cosa ne pensate della necessità di completare il gioco a difficoltà elevata per poter ottenere tutti i trofei?