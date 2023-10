Final Fantasy 7 Rebirth: la pronuncia ufficiale di Cait Sith accende la polemica tra i fan

Dopo oltre 25 anni di discussioni tra i fan, Square-Enix ha finalmente indicato la pronuncia ufficiale di Cait Sith in Final Fantasy 7. Tuttavia, non tutti hanno accolto serenamente la notizia.

Da un lato, coloro che non hanno familiarità con le radici celtiche del personaggio sono soddisfatti che la pronuncia ufficiale di Cait Sith, ovvero "Kate Sihth", combaci con quella che hanno da sempre utilizzato. Tuttavia, altri giocatori sono frustrati nel vedere le radici del personaggio ignorate da Squar-Enix. Molti hanno sottolineato che il nome giapponese del personaggio è in realtà più autentico rispetto all'originale celtico. Cait Sith ha anche un accento scozzese nella maggior parte delle localizzazioni, rendendo ancora più controverso il fatto che Square Enix non abbia confermato la pronuncia celtica per il nome del personaggio.

"So che SE ha fornito una pronuncia 'ufficiale' del nome di Cait Sith? Sì. Mi importa? Per niente. Dovrete strappare la mia pronuncia gaelica dalle mie mani morte e fredde", il commento di un utente. "No, mi dispiace. Continuerò a pronunciare correttamente Cait Sith perché le lingue contano. Soprattutto una lingua morente che parlo", ha dichiarato fermamente un altro giocatore. "Odio inquadrare la questione di Cait Sith nell'ottica di un dibattito o una discussione. Non lo è, c'è solo un modo giusto e uno sbagliato, non è un dibattito"; "La cosa più folle di Cait Sith è che il suo nome giapponese è letteralmente 'ketto shi'", sono i commenti di altri fan rimasti scontenti della notizia.

Insomma, se l'intento di Square-Enix era quello di mettere fine alle discussioni della community riguardo a questo argomento, non è propriamente riuscita nel suo intento. Nel frattempo, è stata svelata la durata della main quest di Final Fantasy 7 Rebirth insieme alle ore necessarie per completare il gioco al 100%.