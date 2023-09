Final Fantasy 7 Rebirth: a che punto si interromperà la storia? Risponde Nomura

Al PlayStation State of Play del 14 settembre è stata finalmente rivelata la data d'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, che farà il suo esordio su PlayStation 5 il 29 settembre 2024 proseguendo così la storia di Cloud Strife e dei suoi compagni.

La seconda parte del remake di Final Fantasy VII ripartirà esattamente da dove si è concluso il primo gioco, ossia subito dopo la fuga da Midgar. Ma di preciso fino a che punto del classico originale arriverà la storia di Final Fantasy VII Rebirth? Al quesito risponde il creative director Tetsuya Nomura nel corso di un'intervista con il PlayStation Blog, rivelando nel dettaglio cosa potranno aspettarsi i fan dalla fase conclusive del nuovo episodio.

"Lo abbiamo accennato in un paio di occasioni, ma l’ordine in cui sarà possibile esplorare le varie location non sarà lo stesso del gioco originale, e ci saranno alcuni cambiamenti. Per esempio, Wutai, una delle location più importanti, non farà parte del percorso di Final Fantasy VII Rebirth e sarà possibile visitarlo nel prossimo capitolo. Sebbene ci siano dei cambiamenti nell’ordine dei luoghi, le location mostrate in questo titolo si estendono fino alla 'Capitale Dimenticata', dove vi attenderà il destino più grande di Final Fantasy VII", queste le parole di Nomura. Final Fantasy VII Rebirth si concluderà dunque in uno dei momenti più importanti di tutta l'opera originale del 1997, dove prese vita una delle scene più iconiche non solo della serie Final Fantasy, ma anche del mondo videoludico in generale.

Per vedere la fase conclusiva della storia, così come altre celebri ambientazioni quali Wutai si dovrà dunque attendere l'arrivo della terzo gioco: ricordiamo che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sono già iniziati, sebbene sia ovviamente ancora troppo presto per capire quando l'opera debutterà sul mercato.