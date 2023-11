Final Fantasy 7 Rebirth: in che punto della storia si concluderà?

Avrete sicuramente notato sulle pagine di Everyeye l'intervista esclusiva agli sviluppatori di Final Fantasy 7 Rebirth, durante la quale sono stati svelati numerosi dettagli interessanti sull'attesissima esclusiva PlayStation 5.

Fra i numerosi argomenti trattati dagli esponenti del team di sviluppo nel corso della chiacchierata troviamo anche quello relativo alle vicende narrate in questo secondo capitolo della trilogia. Naoki Hamaguchi, co-director del progetto, ha parlato dell'arco narrativo che farà parte di Rebirth, specificando in quale punto della storia si interromperà il gioco.

Stando alle informazioni diffuse dallo sviluppatore, Final Fantasy 7 Rebirth si concluderà nella Capitale Dimenticata. Questo dettaglio permette ai fan di farsi un'idea su quelle che potrebbero essere le fasi conclusive dell'avventura e quelle che fungeranno da apertura del capitolo conclusivo della serie.

In ogni caso è bene non pensare troppo all'originale, poiché gli sviluppatori hanno confermato che vi saranno alcune differenze e non è detto che gli eventi della trama possano essere previsti con precisione dagli appassionati.

