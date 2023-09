Final Fantasy 7 Rebirth: ecco quando potrebbe arrivare su PC e Xbox

Lo State of Play di ieri sera ha finalmente permesso ai giocatori di scoprire la data d'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, che arriverà esclusivamente su PlayStation 5 il prossimo anno. Sembrerebbe però che il trailer contenga un'importante informazione sull'accordo fra Square Enix e Sony.

In maniera simile a quanto accaduto con il trailer di Honkai Star Rail, c'è un messaggio al termine del filmato. Viene infatti specificato con una piccola dicitura che Final Fantasy 7 Rebirth resterà un'esclusiva PlayStation 5 fino al prossimo 29 maggio 2024. In poche parole, dopo pochi mesi dall'uscita gli sviluppatori potranno già farlo approdare su altre piattaforme che non siano quelle Sony.

Occorre precisare che questo dettaglio va preso con le pinze, dal momento che la fine del periodo in questione non coincide quasi mai con l'approdo del titolo su altre piattaforme. Occorre inoltre considerare che il precedente episodio non è mai arrivato su Xbox e, almeno per il momento, è altamente probabile che Rebirth sia in arrivo solo su PS5 e poi su PC.

In attesa di scoprire se e quando il gioco raggiungerà altre piattaforme, vi ricordiamo che anche Final Fantasy 16 si prepara all'uscita su PC, come annunciato poche settimane fa da Square Enix.