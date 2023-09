Final Fantasy 7 Rebirth, quando esce, avrà una demo o accesso anticipato?

Il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth dallo State of Play ci dà appuntamento con l'uscita del gioco a febbraio 2024. Ma prima della data ufficiale, avremo modo di provare una demo o di guadagnare un accesso anticipato?

Con Final Fantasy 7 Remake, il capitolo che fa da predecessore a questo secondo episodio all'interno della trilogia dedicata all'universo della settima fantasia finale, una demo in effetti fu rilasciata. Sebbene non sia da escludere che questo avvenga anche per Final Fantasy 7 Rebirth, al momento non ci sono notizie, né conferme in merito a una demo.

Per quel che riguarda un eventuale accesso anticipato, invece, gli indizi sembrano escluderlo. Guardando allo storico di Final Fantasy 7 Remake, ma anche di altri capitoli più recenti come Final Fantasy 16, non sembrerebbero in programma incentivi di questo tipo, nemmeno con l'acquisto delle versioni deluxe e collector di Final Fantasy 7 Rebirth.

Tra le due, con tutta probabilità l'ipotesi di una demo è più plausibile rispetto a un accesso anticipato, anche se non ci sono al momento comunicazioni o indizi che ne lascino presagire una release. Per ora, dunque, dovremo attendere di ritrovare Cloud e la sua cerchia di fidati compagni nella data d'uscita prevista per fine febbraio 2024 in esclusiva su Playstation 5.

Vi ricordiamo che, nonostante si tratti della seconda iterazione all'interno di una trilogia che ricrea FF7 in HD, gli sviluppatori hanno confermato che è possibile cominciare e comprendere l'avventura di Final Fantasy 7 Rebirth anche nel caso in cui non abbiate giocato a Final Fantasy 7 Remake.