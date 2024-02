Final Fantasy 7 Rebirth: quando esce la demo gratis PS5 e cosa contiene?

Questa settimana, Sony e Square Enix trasmetteranno uno State of Play dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, dal quale potrebbe arrivare l'annuncio della data di uscita della demo, oltre a nuovi dettagli sul gioco.

E proprio la demo è vittima di un leak a opera di PlayStation Game Size: secondo quanto riportato dal celebre profilo, la demo gratis di Final Fantasy VII Rebirth uscirà proprio al termine dello State of Play o comunque nella giornata di mercoledì 7 febbraio.

Sempre secondo i rumor, la versione di prova sarà ambientata a Nibelheim e dunque permetterà di giocare parte della fase iniziale della storia con il flashback di Cloud, evento che ci introdurrà dunque alla trama di Final Fantasy VII Rebirth.

Lo State of Play è in programma il 7 febbraio alle 00:30 (ora italiana) lo showcase dovrebbe durare circa 30 minuti e ci sono buone probabilità come detto di uno shadow drop della demo di FF7 Rebirth.

Recensione Final Fantasy 7 Rebirth

Secondo l'insider Tom Henderson, le prime recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth usciranno il 22 febbraio, una settimana prima rispetto al lancio del gioco, con il day one fissato per il 29 febbraio in esclusiva su PlayStation 5. Nel frattempo date una occhiata alla lista dei Trofei di Final Fantasy 7 Rebirth.