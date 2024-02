Final Fantasy 7 Rebirth, ci siamo quasi: quanto pesa e quando ci sarà il pre-load su PS5?

Comincia a farsi sentire l'attesa per l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5 e, tra approfondimenti sul gioco e quant'altro, febbraio è ricco di novità per il progetto ad opera di Square Enix. La prossima settimana sarà la volta dello State of Play di febbraio dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, ma questo è solo l'inizio.

Nell'attesa di conoscere maggiori dettagli sull'avventura attraverso lo showcase di Sony, dalle pagine Twitter/X di PlayStation Game Size giungono le prime informazioni sul peso in GB e sul pre-load di Final Fantasy 7 Rebirth. Quando sarà il momento di fare spazio sul proprio SSD per il secondo dei tre capitoli dedicati al rifacimento di Final Fantasy 7? E soprattutto, saranno tanti i GB richiesti per scaricare tutti i contenuti del gioco realizzato da Square Enix?

La fuga da Midgard tra open map e scontri spettacolari in Final Fantasy 7 Rebirth riprenderà tra non molto tempo, e sarà necessario aspettare ancor meno per procedere con l'installazione del titolo sulla propria macchina da gioco. Secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, Final Fantasy 7 rebirth sarà disponibile al pre-load dalla mezzanotte del 27 febbraio e peserà 145.250 GB. Quest'ultimo dettaglio è riferito alla versione 1.001.000; perciò, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per sapere quanto e se varierà l'ammontare di byte richiesti per installare la tanto attesa avventura su PlayStation 5. Siete pronti a prendere parte ad un nuovo viaggio? Mancano poche settimane al fantomatico momento.