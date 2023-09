Final Fantasy 7 Rebirth, il remake al TGS: data e orario per l'evento!

A breve distanza dall'annuncio della data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth, arriva la conferma ufficiale della presenza del remake al Tokyo Game Show 2023.

Dai canali di Square Enix è infatti giunta la conferma che Cloud e compagni torneranno a mostrarsi in azione nel corso della fiera nipponica, grazie all'organizzazione di un evento a tema. L'appuntamento live vedrà apparire sul palco di Tokyo il team creativo di Final Fantasy VII Rebirth, incluso il direttore creativo, Tetsuya Nomura. Al veterano Square Enix si uniranno inoltre Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase, rispettivamente director e producer del nuovo capitolo del rifacimento di Final Fantasy VII.

L'appuntamento con il panel dedicato a Final Fantasy VII Rebirth è fissato per la giornata di sabato 23 settembre, alle ore 13:00 del fuso orario giapponese. L'orario non sarà dunque troppo comodo per il pubblico italiano, che dovrà puntare la sveglia alle ore 6:00 per poter seguire la diretta mattutina. Lo show sarà trasmesso live tramite il canale YouTube di Square Enix: direttamente in apertura a questa news potete trovare l'anteprima dedicata alla diretta.



Nel corso dell'evento, sarà probabilmente mostrato un nuovo gameplay di Final Fantasy VII Rebirth, mentre il team di sviluppo offrirà ulteriori dettagli sulle caratteristiche del gioco, atteso in esclusiva temporale su PlayStation 5.