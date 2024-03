Final Fantasy 7 Rebirth retail in UK: venduto il 30% in meno di FF7 Remake

Con Final Fantasy VII Rebirth in vendita da una settimana è possibile già trarre alcuni dati in merito ai risultati ottenuti al lancio. E sebbene Final Fantasy 7 Rebirth abbia conquistato la vetta del podio in UK, sembra anche che il gioco in formato fisico non abbia raggiunto i numeri del predecessore.

Stando a quanto rivelato dall'analista Christopher Dring di Games Industry, nel Regno Unito Final Fantasy VII Rebirth in versione retail ha venduto il 30% in meno al lancio rispetto a quanto registrato da Final Fantasy VII Remake al momento del suo esordio su PlayStation 4 nell'aprile del 2020. Dring non rivela numeri dettagliati sulle vendite, ma ha ricordato che la prima parte del remake di Final Fantasy VII venne pubblicata nel pieno dei lockdown per la pandemia di Covid-19, un periodo dunque nel quale i giocatori erano bloccati in casa.

Vero che nell'aprile del 2020 la base installata da PS4 era in ogni caso molto più ampia rispetto a quanto finora raggiunto da PlayStation 5, ciò comunque non nega la costante crescita del formato digitale negli ultimi anni, divenuto sempre più centrale a discapito della tradizionale distribuzione in formato fisico. Dring in ogni caso precisa che i dati in suo possesso riguardano la sola distribuzione retail, mentre i risultati relativi al digitale verranno rivelati nel corso dei prossimi giorni: non appena disponibili si avrà dunque un quadro più chiaro sulle performance commerciali di Final Fantasy VII Rebirth al lancio.

Nel frattempo è in arrivo una patch per migliorare la modalità Performance di Final Fantasy 7 Rebirth, sebbene per adesso Square Enix non abbia rivelato quando sarà disponibile.