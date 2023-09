Con Final Fantasy 7 Rebirth 'riscopriremo lo spirito della serie', spiega Yoshinori Kitase

Yoshinori Kitase ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di Denfaminicogamer.jp: nel corso dell'intervista, il produttore di Square Enix ha discusso delle novità di gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth e sostenuto che la prossima avventura ruolistica ci farà riscoprire lo spirito originario della serie.

Nel ripercorrere idealmente la storia della serie culto di Square Enix, Kitase ha ricordato come "i Final Fantasy originari sulle prime console Nintendo e PlayStation erano titoli che contenevano tutta una serie di elementi bizzarri, tutti aspetti che desideravamo inserire in quelle avventure. Ma col passare degli anni, e gli avanzamenti tecnologici nei videogiochi e nella computer grafica, la rappresentazione di quel mondo ruolistico si è fatta sempre più realistica, e così per noi è stato sempre più difficile inserire elementi 'giocosi' nell'esperienza".

Tornando a Rebirth e a ciò che ci attende nel prossimo, attesissimo capitolo del filone ludico e narrativo inaugurato dal primo 'rifacimento attualizzato' di Final Fantasy 7, l'esponente di Square Enix spiega che "con questo Remake stiamo inserendo elementi che riportano la serie alle sue origini, ma allo stesso tempo stiamo rappresentando il tutto in una dimensione realistica. Penso sia proprio questo equilibro tra gli aspetti realistici e 'giocosi' a consentirci di mantenere vivo lo spirito originale di Final Fantasy e l'essenza stessa di FF7. Se visto in quest'ottica, si potrebbe dire che questo approccio è perfetto per consentirci di enfatizzare sia il realismo che gli elementi eccentrici ed estrosi del 'divertimento demenziale' di Final Fantasy 7".

In attesa che si faccia il 29 febbraio 2024 per immergerci nelle atmosfere della nuova iterazione della 'fantasia finale' targata Square Enix, vi invitiamo ad restare sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il video di Final Fantasy 7 Rebirth dal Tokyo Game Show.