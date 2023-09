Final Fantasy 7 Rebirth: rivedremo il Gold Saucer e tanti minigiochi dall'originale

Nel trailer che rivela la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth abbiamo una fugace anteprima di quelli che saranno i numerosi contenuti che il gioco promette di offrirci: fra questi tanti minigiochi, ereditati dalla tradizione o inventati per l'occasione.

Naoki Hamaguchi, Direttore di Final Fantasy 7 Rebirth, ha infatti rivelato che il team di sviluppo si è molto impegnato per creare un'enorme quantità di minigiochi, superando addirittura l'originale da questo punto di vista. Alcune di queste attività extra dovranno essere svolte durante la trama principale, ma altre saranno invece inserite in storie secondarie che si troveranno esplorando la mappa.

"Potrebbero esserci dei giocatori che si faranno prendere così tanto dai divertenti mini-giochi, da non riuscire ad andare avanti con la storia principale…", scherza il Director.

E in effetti a catturare l'attenzione dei fan di vecchia data nel trailer ci sono diversi luccichii. Il primo è, immancabilmente, lui: il Gold Saucer. Questo luogo di perdizione e divertimento è diventato un'icona non soltanto della settima incarnazione della saga, ma anche di tutto Final Fantasy in generale.

In Final Fantasy 7 Rebirth il Gold Saucer si potrà visitare per la prima volta a circa metà gioco. Dopodiché, sarà possibile farvi ritorno ogni volta che lo si vorrà e naturalmente non mancheranno le giuste ragioni per farlo, per esempio perché verranno aggiunti nuovi minigiochi via via che si prosegue con la storia.

Alcuni minigiochi, come il Fighting Game, saranno un richiamo all'originale, ma altri saranno esclusivi di FF7 Rebirth, e - promettono gli sviluppatori - i luoghi del casinò sono stati migliorati e ci sarà anche molto altro da scoprire.

In più, udite udite, il direttore creativo Tetsuya Nomura ha confermato anche che sarà presente la famosissima scena sulla ruota panoramica, naturalmente in alta risoluzione e - presumibilmente - con dinamiche simili.

Oltre al Gold Saucer, comunque, ci attendono numerosi altri minigiochi anche all'esterno di questa mirabolante luogo di divertimento. Il trailer, per esempio, ci mostra l'infiltrazione nella parata di Junon, che sarà giocabile e ulteriormente arricchito.

A differenza dell'originale, infatti, non soltanto ci potremo confondere fra i soldati, ma potremo personalizzarne la disposizione in quanto Cloud sarà il leader della formazione. La disposizione scelta avrà un impatto sullo spettacolo e influirà sulla difficoltà del mini-gioco stesso, con esiti tutti da scoprire.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 Febbraio 2024 in esclusiva Playstation 5. Di recente è stato anche reso noto il prezzo della Collector's Edition di Final Fantasy 7 Rebirth in Italia.