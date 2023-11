Final Fantasy 7 Rebirth: rivelati livelli di difficoltà, un Esper e nuovi personaggi

Square-Enix ha condiviso una pioggia di nuove informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth: livelli di difficoltà, nuovi personaggi e volti noti che ritornano, sistema di combattimento e personalizzazione.

Il publisher ha rivelato che ci saranno tre modalità di gioco. La prima sarà la modalità Facile, che porrà maggiore enfasi sulla storia piuttosto che sulla partecipazione alle battaglie. La seconda è la modalità Standard, che adegua il gioco alla difficoltà normale per un approccio equilibrato. Infine, ci sarà una modalità Dinamica, attivando la quale i nemici diventeranno più forti man mano che anche i nostri personaggi si evolveranno, garantendo un livello di sfida sempre aggiornato per i giocatori.

Come accennato dal Director Naoki Hamaguchi, in Final Fantasy 7 Rebirth verrà dato spazio anche a nuovi personaggi secondari. Tra questi avremo Broden e Rhonda. Il primo è il proprietario e il gestore della locanda a Kalm e serba un profondo rancore nei confronti della Shinra. La seconda è la sindaca di Under Junon e la sua casa, un tempo un prospero villaggio di pescatori, è caduta in declino dopo che la Shinra vi ha costruito una fortezza militare.

Tra i nuovi Esper rivelati nel secondo capitolo della trilogia remake, infine, appare Kujata, una creatura bovina di straordinaria forza che carica sul campo di battaglia esercitando il potere del fuoco, del ghiaccio e del fulmine. Lancia i nemici con le sue enormi corna e scatena attacchi magici che colpiscono anche i punti deboli dei nemici distanti.

Dopo ulteriori cenni alle Mosse Sinergiche tra i personaggi, Square-Enix ha parlato anche dello sviluppo delle materie tramite Chadley e delle Chocoboutique con cui agghindare a dovere i propri destrieri.