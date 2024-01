Final Fantasy 7 Rebirth, quale ruolo per Zack Fair? Indizi da Square Enix

Oltre ad aver spiegato l'importanza della World Map in Final Fantasy 7 Rebirth, nel corso di un'intervista con Game Informer gli autori della seconda parte del remake di Final Fantasy VII si sono soffermati anche sul ruolo di alcuni personaggi chiave, in particolare Zack Fair.

Come abbiamo visto alla fine di Final Fantasy VII Remake, sembra che Zack sia ancora vivo e di conseguenza con un fato ben diverso rispetto a quello stabilito originariamente, con l'apprezzato guerriero che muore al termine di Crisis Core Final Fantasy VII e lasciando la sua Buster Sword in eredità a Cloud Strife. Il possibile drastico cambiamento alla storia di Zack potrebbe avere grosse conseguenze sugli eventi di Final Fantasy VII Rebirth, e la stessa Square Enix ha lasciato intendere grosse sorprese e cambiamenti nel secondo capitolo del remake.

"Se restiamo totalmente fedeli all'opera originale, credo che ciò andrebbe a compromettere l'esperienza offerta da Final Fantasy VII Rebirth", sostiene il director Naoki Hamaguchi, che prosegue: "Con la presenza di elementi quali i Numen o Zack, i giocatori possono davvero credere che forse il finale potrebbe essere diverso rispetto a quello vissuto nell'originale e possono così crearsi delle aspettative e curiosità su come andrà a finire. E costruire queste aspettative è esattamente ciò che volevamo si provasse giocando a Rebirth".

Lo stesso Zack avrà un ruolo molto più definito in Final Fantasy VII Rebirth, assicura Hamaguchi: "Grazie a lui i giocatori potranno vivere e comprendere meglio il mondo di Final Fantasy VII, approfondendo le loro conoscenze. Abbiamo sfruttato questo personaggio per rappresentare la visione combinata di Kazushige Nojima, Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, i creatori originali, su come è nato il mondo di Final Fantasy VII e tutte le regole e politiche che lo caratterizzano. Tutto questo verrà mostrato attraverso il personaggio di Zack, che proprio come i Numen è una figura chiave, importante e cruciale della storia che credo i fan apprezzeranno".

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli approfonditi su quale sarà l'impatto del protagonista di Crisis Core sulla storia del nuovo gioco, ma non manca troppo per scoprirlo nel dettaglio: ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth esce il 29 febbraio 2024 in esclusiva PlayStation 5.