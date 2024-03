Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo miglior lancio fisico di sempre per PS5 in Giappone

Come riportato da Famitsu, Final Fantasy 7 Rebirth ha debuttato al primo posto della classifica giapponese, seppur con vendite inferiori a quelle di Final Fantasy 16. Tanto basta però per diventare il secondo gioco più venduto di sempre per PS5 in Giappone sul mercato retail.

Final Fantasy 7 Rebirth ha aperto con 262.656 copie vendute secondo le rilevazioni di Famitsu, circa oltre 60.000 copie fisiche in meno rispetto a Final Fantasy XVI che nella settimana di lancio piazzò 336,027 unità sul mercato retail, vendite digitali escluse con queste ultime che ad oggi non sono state rese note.

Questi dati rendono Final Fantasy 7 Rebirth il secondo gioco fisico più venduto di sempre per PS5 in Giappone proprio dietro a Final Fantasy XVI che occupa quindi ancora il primo posto. Final Fantasy 7 Rebirth sta vendendo molto bene anche in Germania dove secondo quanto riportato da GFK è oggi il miglior lancio dell'anno nel paese, sempre per quanto riguarda unicamente le vendite fisiche.

In Gran Bretagna, Final Fantasy 7 Rebirth ha debuttato alla posizione numero uno seppur con vendite fisiche in calo del 30% rispetto a quelle di Final Fantasy VII Remake nel 2020, gioco uscito nel primissimo periodo dell'emergenza Covid-19 con i primi lockdown e negozi chiusi in tutto il mondo.