Final Fantasy 7 Rebirth: serve giocare FF7 Remake per godersi la storia? Lo svela Square

Come accade ormai da qualche giorno, i canali social ufficiali di Final Fantasy 7 Rebirth si sono aggiornati con un altro messaggio contenente qualche informazione aggiuntiva sul titolo e sullo stato dei lavori.

Questa volta il team Final Fantasy 7 Rebirth ha voluto tranquillizzare tutti quegli utenti che sono intenzionati ad avvicinarsi al titolo senza però aver giocato e completato il suo predecessore.

Ecco di seguito il contenuto del post di Motomu Toriyama, il Co-Director del progetto:

"Serve giocare a Final Fantasy VII Remake per godersi Final Fantasy VII Rebirth? No, abbiamo realizzato alcuni contenuti preparatori affinché i giocatori che non hanno avuto l'opportunità di giocare il primo titolo possano godersi Final Fantasy VII Rebirth."

Sebbene non vi siano informazioni troppo specifiche in tal senso, dalle parole di Toriyama si intuisce che, come abbiamo già visto in molte altre produzioni, potrebbe essere stato incluso un riassunto richiamabile dai menu di gioco, così che tutti possano fare un ripasso della storia oppure scoprirla per la prima volta.

In attesa del prossimo messaggio, vi ricordiamo che molti fan sono sicuri che questi post siano una sorta di conto alla rovescia verso la prossima presentazione del gioco, che a questo punto potrebbe avvenire nel corso del Summer Game Fest.