Final Fantasy 7 Rebirth sfiora il Perfect Score su Famitsu, mancava pochissimo

Il numero 1839 di Famitsu, in arrivo giovedì 29 febbraio nelle edicole giapponesi, contiene la recensione di Final Fantasy VII Rebirth, disponibile anche lui da domani solo su PlayStation 5. Come è stato accolto il nuovo gioco Square Enix dai redattori della rivista?

Diremmo molto bene, anche se Rebirth ha mancato il Perfect Score fermandosi ad un punteggio globale di 38/40, frutto di tre 10 e un 8. Questo vuol dire che tre redattori hanno assegnato il voto di 10/10 mentre il quarto ha optato per un 8/10, portando così il totale a 38/40.

La scorsa estate anche Final Fantasy 16 ha mancato il Perfect Score di Famitsu per un soffio ottenendo una valutazione di 39/40 (10/10/9/10) frutto anche in questo caso di tre 10 e un 9, motivo del voto globale più alto di un punto rispetto a Final Fantasy 7 Rebirth.

In ogni caso una accoglienza positiva per un titolo attesissimo in Giappone (e non solo) e che si prepara a monopolizzare le classifiche di vendita nella settimana di lancio e nel periodo successivo al debutto.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Final Fantasy 7 Rebirth ricordandovi che il gioco sarà disponibile da giovedì 29 febbraio in esclusiva sulle console della famiglia PlayStation 5.