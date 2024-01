Final Fantasy 7 Rebirth: gli 'shipper' rovinano la storia, dice il doppiatore di Cloud

Dopo esserci goduti il nuovo emozionante trailer Destined for Rebirth, si accende una nuova discussione su Final Fantasy 7 Rebirth, ed in particolare sulla percezione che la storia del JRPG possa essere "rovinata" e banalizzata dai cosiddetti "shipper", ovvero fan di giochi, serie o anime che immaginano relazioni amorose tra personaggi.

Final Fantasy 7 non è di certo estraneo agli "shipper". Molte persone sono convinte che Cloud dovrebbe scegliere Tifa, altre preferiscono una relazione con Aerith. La storica battaglia tra una fazione e l'altra è tornata ad intensificarsi negli ultimi tempi, considerando ci avviciniamo al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, previsto per febbraio.

Cody Christian, attore che interpreta il ruolo di Cloud Strife nel rifacimento di Square-Enix, ha commentato la situazione sul suo profilo X|Twitter. Rispondendo a un utente in particolare, Christian ha affermato che gli "shipper" devono essere aperti all'idea che un personaggio possa avere una relazione "significativa" con più di un personaggio, ma soprattutto che non tutte le relazioni debbano essere "apertamente" sessualizzate. Questo, secondo l'attore, porta a "rovinare lo sviluppo di una grande storia". L'attore crede che i personaggi, come il suo Cloud, possano avere relazioni platoniche perfettamente normali con altri personaggi, e che non tutto deve essere visto come una relazione esplicitamente sessuale.

Christian aggiunge poi di non essere particolarmente preoccupato per il feedback che riceverà per il lavoro svolto in Final Fantasy 7 Rebirth. L'attore dice che "la maggioranza delle persone" voleva che fosse licenziato da Final Fantasy 7 Remake "prima ancora che aprisse bocca", e non ha "nessuna paura per Rebirth".

In attesa del debutto fissato al 29 febbraio su PS5, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva su Final Fantasy 7 Rebirth.