Final Fantasy 7 Rebirth somiglierà a The Witcher 3 in un particolare aspetto, per Toriyama

Dopo aver snocciolato tanti dettagli su open world e il combat system di Final Fantasy 7 Rebirth, il team di sviluppo che sta dando forma al kolossal ruolistico in esclusiva PS5 fornisce ulteriori spunti di riflessione con le dichiarazioni rese ai microfoni di Game Informer da Motomu Toriyama.

Intervistato dai giornalisti di GI, il co-direttore di FF7 Rebirth snocciola ulteriori informazioni sulla nuova avventura GDR di Square Enix, soffermandosi prevalentemente sull'impianto di gioco e, nella fattispecie, sulle dinamiche open world che avremo modo di sperimentare insieme a Cloud e compagni.

"Per realizzare l'esperienza open world di Rebirth abbiamo svolto delle ricerche approfondite su questo genere di titoli", esordisce nel suo discorso Toriyama prima di aggiungere che "The Witcher 3 è quel tipo di videogiochi a cui guardiamo per restituire a schermo un gameplay open world in grado di soddisfare gli appassionati".

Anche Naoki Hamaguchi di Square Enix cita l'ultima, iconica avventura ruolistica di Geralt di Rivia come fonte d'ispirazione primaria per la realizzazione dell'esperienza open world di Final Fantasy 7 Rebirth: il Game Director ritiene infatti che l'open world di The Witcher 3 abbia offerto il miglior esempio al suo team per dare forma alle meccaniche free roaming e alle missioni secondarie di Rebirth.

Per un ulteriore approfondimento, vi lasciamo al resoconto della nostra intervista ad Hamaguchi e Kitase su Final Fantasy 7 Rebirth, perfetta per ingannare l'attesa in vista del lancio dell'esclusiva PlayStation 5 previsto per l'ormai non troppo lontano 29 febbraio 2024.