Final Fantasy 7 Rebirth: a spasso per le Grasslands nel trailer del Tokyo Game Show 2023

Square Enix ha risposto presente al Tokyo Game Show 2023 portando sul palco il suo gioiello più prezioso, quel Final Fantasy 7 Rebirth destinato a vedere la luce in esclusiva PlayStation 5 all'inizio del prossimo anno. Nel corso della presentazione ad esso dedicato ha mostrato tante nuove scene di gameplay, per un totale di 40 ricchissimi minuti.

Condotta dal Game Director in persona, Naoki Hamaguchi, la presentazione si è focalizzata principalmente sull'area delle Grasslands, una delle regioni che compongono la mappa del mondo dell'universo narrativo di Final Fantasy 7. Situata a est della metropoli di Midgar, fungerà da introduzione per l'avventura di Rebirth, trattandosi della pima zona visitabile.

Dal minuto 29:12 al minuto 1:01:29 potete godervi una buona mezz'ora di esplorazioni, combattimenti e dialoghi, mentre da 1:04:21 a 1:07:03 avete l'opportunità di dare uno sguardo ai mini-giochi e alle attività presenti nell'area. Nelle Grasslands è possibile visitare la Mog House, personalizzare i Chocobo presso il Chocobo Ranch, cimentarsi nel gioco di carte "Queens Blood" e partecipare ad un mini-gioco musicale con un pianoforte. Quest'ultimo, nello specifico, viene mostrato in un segmento dedicato che va 1:09:36 a 1:13:38.

Trovate l'intera presentazione allegata a questa notizia, sia con il commento in inglese (in cima), sia in versione integrale giapponese (in basso). L'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, ricordiamo, è fissata per il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla pubblicazione abbiamo già avuto modo di provarlo con mano: ecco il resoconto della nostra prova di Final Fantasy 7 Rebirth.