Final Fantasy 7 Rebirth: spettacolo garantito nell'esplosivo trailer di lancio

Il giorno tanto atteso è arrivato: esce oggi Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del progetto Final Fantasy VII Remake iniziato nel 2020 con il lancio del primo gioco di una ideale trilogia. Adesso il sequel è disponibile in esclusiva su PlayStation 5.

Il trailer di lancio mostra alcuni degli eroi e degli antagonisti del gioco, da Cloud a Sephiroth passando per Tifa e Red XIII, non procediamo oltre con la descrizione del video per non rovinarvi la sorpresa ma state attenti perché la clip contiene alcuni spoiler sugli eventi di FF7 Remake e FF7 Rebirth.

In occasione del lancio del gioco arrivano anche i commenti del game director Naoki Hamaguchi, del producer Yoshinori Kitase e del direttore creativo Tetsuya Nomura:

Yoshinori Kitase si dice estremamente orgoglioso di questo progetto, dopo aver diretto l'originale Final Fantasy VII è per lui un onore far conoscere il gioco ad una nuova generazione di giocatori per fare in modo che l'eredità di FF7 viva per sempre.

Il game director Naoki Hamaguchi ammette come FF7 Rebirth sia il suo gioco più grande ed ambizioso sviluppato fino ad oggi, un progetto nato con l'obiettivo di ricreare Final Fantasy VII con le più moderne tecnologie.

Infine, il direttore creativo Tetsuya Nomura afferma di "aver passato molti anni a immaginare un remake di Final Fantasy VII", Rebirth è parte di questa visione e grazie ai feedback della community è stato possibile plasmare un gioco che include tutti gli elementi chiave di FF7.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, disponibile da giovedì 29 febbraio solo su PlayStation 5.