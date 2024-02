Final Fantasy 7 Rebirth è uno spettacolo: trailer e video gameplay allo State of Play

Come promesso, Sony ha mostrato nuovamente in azione Final Fantasy 7 Rebirth durante lo State of Play interamente dedicato al JRPG di Square-Enix, una delle produzioni più attese in assoluto dai possessori di PlayStation 5 nel 2024.

La presentazione è inaugurata da un nuovo trailer dedicato alla storia, che ci fa immergere nuovamente nell'universo fantasy di Square-Enix e che non mancherà di far sussultare i vecchi fan del JRPG.

Il video gameplay successivo, che potete gustarvi in calce alla notizia, ci colpisce immediatamente per il notevole colpo d'occhio di Final Fantasy 7 Rebirth, che graficamente costituisce un sogno ad occhi aperti per i fan del JRPG. Una delle differenze più marcate rispetto al primo capitolo del remake, è sicuramente costituita dalla maggiore libertà d'esplorazione, e la possibilità di esplorare le vare aree in sella al nostro Chocobo. Ci vengono quindi presentate le varie attività secondarie che potremo intraprendere (i minigiochi, vecchi e nuovi, sono innumerevoli) e i tanti luoghi che potranno attirare la nostra curiosità durante l'esplorazione. Il focus passa quindi alla forte componente cinematografica della storia, al comparto tecnico, all'accompagnamento musicale, alle relazioni che potremo stringere con i nostri compagni d'avventura.

Un approfondimento viene dedicato anche al sistema di combattimento ibrido tra action in tempo reale e ATB, che esalta il sistema di sinergia tra i personaggi che permette di innescare potenti mosse combinate che coinvolgono più membri del party. Ancora una volta, il fulcro del combat system rimarrà la gestione della squadra e delle Materie, ancora più spettacolare grazie ai colpi combinati. Viene inoltre introdotto il sistema di progressione basato sui singoli personaggi e sui loro talenti esclusivi, chiamato Manuale di Combattimento. Se siete curiosi di avere un assaggio di tutto questo, vi segnaliamo che da ora è disponibile il download della demo di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5.

Per ulteriori approfondimenti vi raccomandiamo la nuova Anteprima di Final Fantasy 7 Rebirth dopo la nostra prova del JRPG di Square-Enix a Londra.