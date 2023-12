Final Fantasy 7 Rebirth splende nelle nuove immagini del Gold Saucer

Final Fantasy 7 Rebirth è desiderato con particolare ardore dai fan, e così Square-Enix stempera l'attesa degli appassionati della saga JRPG con delle nuove immagini tratte dall'esclusiva PlayStation 5 attesa al lancio il 29 febbraio febbraio del prossimo anno.

I nuovi scatti condivisi dal publisher, a cui potete dare uno sguardo più in basso, sono questa volta incentrati sul parco divertimenti Gold Saucer, una delle aree visitabili più iconiche del JRPG. In un'immagine possiamo vedere le aree di Battle Square e Chocobo Square, con la prima nota per essere un'arena in cui le persone possono affrontare una serie di battaglie. È anche la sede del museo e della collezione privata di Dio, il proprietario del parco. Una seconda immagine offre una prospettiva su altre aree, come la casa infestata di Ghost Square, Wonderment Square e Speed Square. C'è anche uno screenshot che mostra il Gold Saucer dal basso, e possiamo osservare Dustbowl, l'area della prigione di Corel. Come i fan del gioco originale sapranno, Cloud e compagni visiteranno questi luoghi in lungo e in largo durante le loro peregrinazioni.

Square-Enix non si è lasciata scappare l'occasione offerta dai The Game Awards 2023 per tornare a proporre il suo attesissimo titolo: avete già visto il filmato di Final Fantasy 7 Rebirth dedicato alla canzone No Promises to Keep?