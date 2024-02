Final Fantasy 7 Rebirth: spuntano i primi leak sui social, occhio agli spoiler

Yoshinori Kitase vorrebbe un lieto fine per tutti i personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth, ma non sappiamo se i desideri del produttore troveranno realizzazione nel JRPG di Square-Enix. Sfortunatamente, alcuni giocatori potrebbero scoprirlo prima del tempo a causa dei primi leak che si stanno facendo strada in rete nelle ultime ore.

Come riportato da Kotaku, sembra che clip e dettagli su Final Fantasy VII Rebirth stiano iniziando a trapelare su Internet, sui vari social media. I fan hanno segnalato screenshot, video e descrizioni emersi su Reddit, TikTok e altri siti. Sebbene non sia possibile attualmente confermare la legittimità di tutto il materiale emerso, parte di esso sembra essere piuttosto convincente. Considerando che il gioco sarà disponibile fra poco più di due settimane, è del tutto possibile che alcuni giocatori siano entrati in possesso delle prime copie tramite rivenditori che hanno rotto il day one.

Final Fantasy 7 Rebirth è un titolo atteso con particolare ansia dalla community, e se siete tra quelli che vogliono immergersi nel mondo del JRPG senza sapere nulla prima della sua uscita, vi consigliamo di ridurre l'utilizzo dei social, o quantomeno di bandire le parole chiave per non incappare in qualche spiacevole spoiler.

Prima del debutto fissato al 29 febbraio su PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy 7 Rebirth per ulteriori approfondimenti sul nuovo JRPG di Square-Enix.