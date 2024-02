Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix festeggia la media voti: è dietro solo a FF9!

Con l'arrivo delle recensioni internazionali Final Fantasy 7 Rebirth ha raggiunto una media voto stellare, pari a 93 su Metacritic basata su ben 119 verdetti differenti. Si tratta di uno dei metascore più alti mai raggiunti dal franchise in forza a Square Enix nel corso della sua storia.

Il risultato è talmente grande che Final Fantasy VII Rebirth risulta il secondo Final Fantasy con la media più alta su Metacritic, dietro unicamente a Final Fantasy IX: il classico della prima PlayStation ha infatti raggiunto un metascore di 94. Certo, non tutti i Final Fantasy, in particolare gli esponenti del brand più datati visti tra gli anni '80 e la prima metà degli anni '90, trovano spazio sul noto aggregatore di recensioni, ma in ogni caso si tratta di un risultato notevole per Square Enix. L'esclusiva temporale PlayStation 5 riesce ad andare oltre i numeri toccati da altri illustri predecessori: l'originale Final Fantasy VII, così come i capitoli X, XII, VI su Game Boy Advance e XIV Endwalker hanno tutti una media di 92.

La soddisfazione è tale che il director Naoki Hamaguchi ha voluto celebrare il risultato attraverso un post su Twitter/X rivelando che "raggiungere una media di 90 nelle recensioni era uno dei nostri obiettivi come team di sviluppo per fare colpo sui fan storici così come sui nuovi arrivati. Questo meraviglioso risultato è stato possibile solo grazie al duro lavoro e dedizione di tutti gli sviluppatori, dunque voglio ringraziarli dal profondo del mio cuore".

Non perdete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth per scoprire perché si tratta di uno dei migliori giochi di Square Enix.