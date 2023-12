Final Fantasy 7 Rebirth: da Square Enix un'immagine su una discussa scena

Un poco alla volta Final Fantasy VII Rebirth si avvicina al suo esordio su PlayStation 5, atteso per il 29 febbraio 2024, e Square Enix non perde occasione per continuare a pubblicizzare l'attesissima seconda parte del remake di Final Fantasy VII. E questa volta si concentra su una scena piuttosto particolare.

Come sappiamo, proprio come nel classico originale del 1997, anche in Final Fantasy 7 Rebirth Cloud può dare appuntamento ai ragazzi al Gold Saucer, nello specifico a Barret proprio come accaduto sulla prima PlayStation (e non è chiaro al momento se in Final Fantasy VII Rebirth verranno aggiunte ulteriori opzioni per questa specifica fase dell'avventura). Ebbene, Square Enix ha diffuso una nuova immagine incentrata proprio sull'appuntamento del protagonista con Barret al Gold Saucer, attraverso un tweet che mette a confronto la versione originale con il remake. Square Enix vuole dunque mantenere intatti tutti i momenti più iconici e chiacchierati del settimo episodio anche nel rifacimento moderno, e siamo certi che in Final Fantasy VII Rebirth ne vedremo delle belle una volta giunti al Gold Saucer.

Del resto il director Naoki Hamaguchi è stato chiaro: l'appuntamento al Gold Saucer sarà memorabile in Final Fantasy 7 Rebirth, con lo stesso scenario che promette di offrire molte più attrazioni rispetto a quanto visto nel Final Fantasy VII del 1997. In un tweet successivo, invece, Square Enix mostra più da vicino l'incontro tra Barret e Dyne, una sua vecchia conoscenza protagonista di una scena fortemente emotiva nel classico originale: sarà sicuramente così anche nel remake.