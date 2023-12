Final Fantasy 7 Rebirth, Square-Enix ravviva la fiamma dell'hype: solo 77 giorni al lancio

Dopo averci concesso un nuovo sguardo al gioco con le immagini dedicate al Gold Saucer, Square-Enix decidere di alzare l'asticella dell'hype per Final Fantasy 7 Rebirth pubblicando un nuovo post sui suoi canali social.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Square-Enix ha ben pensato di giocare con il numero "7" per ricordare a tutti che mancano "solo" 77 giorni al lancio dell'attesissimo Final Fantasy 7 Rebirth. A giudicare dal materiale sinora mostrato dal publisher nipponico e dalla portata generale del progetto di restauro di uno dei JRPG più importanti della storia videoludica, Final Fantasy 7 Rebirth sarà uno dei giochi più importanti del 2024 e non sorprende più di tanto che la community giapponese attenda il ritorno di Cloud e compagni più di qualsiasi altra avventura in arrivo il prossimo anno. E voi, condividete l'entusiasmo per l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth?

Proprio come ricorda il messaggio di Square-Enix, dovremo pazientare ancora un po' prima di immergerci in questa nuova porzione del remake, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 il 29 febbraio del 2024. Di recente, Square-Enix ha portato Final Fantasy 7 Rebirth sul palco dei The Game Awards 2023, con un trailer tutto dedicato al brano No Promises to Keep.