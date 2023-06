Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix svela dettagli sulla colonna sonora

Dopo aver snocciolato diverse novità sul combat system di Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix si riaffaccia sui social per condividere ulteriori anticipazioni sulla Parte 2 di FF7 Remake, focalizzandosi questa volta sul lavoro svolto per dare forma alla colonna sonora.

Con il sesto 'Commento degli Sviluppatori' condiviso da Square Enix in questi giorni, il publisher e sviluppatore giapponese entra nel merito del comparto audio di Final Fantasy 7 Rebirth per fornire dei chiarimenti sulla presenza o meno di brani inediti nella colonna sonora già apprezzata dagli emuli di Cloud nella precedente avventura ruolistica vissuta nel Remake di FF7.

Ebbene, come sottolinea Square Enix "abbiamo creato molti nuovi brani per la colonna sonora di Final Fantasy 7 Rebirth. A questi, andranno ad aggiungersi anche numerose versioni riarrangiate dei brani della colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake Parte 1". I lavori sulla soundtrack ufficiale di FF7 Rebirth, leggiamo sempre nel post condiviso sui social dagli sviluppatori nipponici, sono supervisionati dal musicista e compositore Keiji Kawamori che collabora da tanti anni con Square Enix per realizzare i brani strumentali, le parti basate sul sintetizzatore e le tracce di videogiochi come l'originario FF7 e il recente Remake Parte 1.

La cadenza giornaliera dei post pubblicati sui social da Square Enix sta spingendo sempre più persone a credere che il settimo messaggio farà da sfondo alla possibile World Premiere di Final Fantasy 7 Rebirth dal Summer Game Fest, la kermesse videoludica organizzata e presentata da Geoff Keghley per la sera di giovedì 8 giugno.