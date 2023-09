Final Fantasy 7 Rebirth e Stellar Blade al PlayStation Showcase? C'è chi dice sì

Ad alimentare i rumor sull'imminente PlayStation Showcase di settembre (o State of Play, non è ancora chiaro) arriva anche il profilo X di PlayStation Germania, che nelle scorse ore ha citato due giochi molto attesi dalla community, ovvero Final Fantasy VII Rebirth e Stellar Blade.

Per quanto riguarda Final Fantasy VII Rebirth, il post su X recita "Abbiamo sentito che è il momento giusto per aggiungere Final Fantasy VII Rebirth alla tua wishlist", facendo intuire dunque che novità sul gioco Square Enix possano essere imminenti.

Un secondo messaggio invece parla di Stellar Blade ricordando che "#StellarBlade esce in esclusiva su #PS5, aggiungi il gioco alla tua wishlist ora", anche in questo caso dunque suggerendo novità in arrivo.

E quale occasione migliore di un evento Sony come State of Play o PlayStation Showcase per rivelare dettagli su questi due titoli? Al momento, la compagnia non si è ancora sbilanciata riguardo un possibile evento digitale a settembre, tuttavia sono molti gli insider che sposano questa tesi, il timing sembra essere perfetto per uno showcase che possa mostrare le novità in arrivo durante i mesi autunnali e invernali, oltre a Marvel's Spider-Man 2 in arrivo il 20 ottobre.

Se un PlayStation Showcase è davvero in programma per questa settimana, probabilmente ne sapremo di più nel giro di pochissime ore.