Final Fantasy 7 Rebirth sarà al Summer Game Fest? Indizi da Tetsuya Nomura

C'era molta attesa per il settimo 'Developer Comment' di Square Enix sulla Parte 2 di FF7 Remake: il nuovo post social dell'azienda giapponese non fornisce ulteriori dettagli sullo sviluppo del GDR, ma contribuisce ad alimentare i rumor sulla partecipazione di Final Fantasy 7 Rebirth al Summer Game Fest.

Nel messaggio condiviso da Square Enix, infatti, vengono riportate le stringate dichiarazioni di Tetsuya Nomura sulle tempistiche di pubblicazione di quello che, presumibilmente, sarà il prossimo filmato ingame (o anche solo in-engine) di Final Fantasy 7 Rebirth.

Come sottolineato dallo stesso Creative Director della Parte 2 di FF7 Remake, il suo team "svelerà presto maggiori informazioni". Chi ha seguito con interesse le strategie comunicative di Square Enix saprà che, proprio grazie ai 'Developer Comments' che ci hanno accompagnati sui social nel corso dell'ultima settimana, gli sviluppatori nipponici al seguito di Nomura hanno già snocciolato tantissime informazioni su Rebirth, di conseguenza questo criptico riferimento alle 'maggiori informazioni in arrivo' non può che rafforzare le teorie legate all'imminente pubblicazione di una World Premiere dell'attesissima avventura ruolistica per PlayStation 5.

Tutti gli indizi conducono quindi verso il Summer Game Fest Showcase, l'importante appuntamento mediatico che Geoff Keighley terrà a partire dalle ore 21:00 di oggi giovedì 8 giugno. A tal proposito, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere questo nostro approfondimento sul Summer Game Fest 2023 tra giochi confermati e ultimi rumor.