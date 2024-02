Final Fantasy 7 Rebirth, svelata la lista completa dei trofei: preparatevi alla caccia

Trophy hunters, a raccolta! Anche se mancano ancora diverse settimane al lancio ufficiale, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 29 febbraio, in rete è già apparsa la lista completa dei trofei di Final Fantasy 7 Rebirth.

Stando a quanto apprendiamo leggendo le colonne di PowerPyx, Final Fantasy 7 Rebirth offre un totale di 61 trofei, così suddivisi:

54 Trofei di Bronzo

5 Trofei di Platino

1 Trofeo d'Oro

1 Trofeo di Platino

La lista è strutturata in maniera molto simile a quella di Final Fantasy 7 Remake. Accanto agli immancabili trofei che chiedono il completamento dei capitoli della storia, ci sono anche quelli legati collezionabili, ai venditori, ad un potentissimo boss e alle attività del mondo di gioco (incluse le corse dei Chocobo e il pianoforte). Come vi abbiamo già segnalato ieri, c'è anche un Trofeo d'Argento che chiede il completamento di Final Fantasy 7 Rebirth in Modalità Difficile.

Abbiamo preferito non riportare e/o approfondire le descrizioni dei singoli trofei per evitare spoiler, ma se le anticipazioni non vi fanno paura e avete desiderio di programmarvi la corsa al Platino con lauto anticipo, potete consultare la lista completa dei trofei a questo indirizzo.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che martedì 6 febbraio si svolgerà uno State of Play tutto dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, che secondo alcuni rumor potrebbe portare un dote una demo giocabile. In rete sta anche circolando la presunta data di pubblicazione delle recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth, che dovrebbe anticipare di una buona settimana il lancio ufficiale.