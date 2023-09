Final Fantasy 7 Rebirth: svelate tecniche e Limit Break di Red XIII

Come sappiamo, contrariamente a quanto accadeva nel precedente episodio della trilogia del remake, in Final Fantasy 7 Rebirth Red XIII non sarà solo un ospite, sarà un vero e proprio personaggio giocabile. Al pari dei suoi compagni, il suo stile di combattimento avrà qualcosa di peculiare.

Square-Enix ha dedicato un lungo post sul proprio blog alle caratteristiche di Red XIII in battaglia e sono emersi ulteriori dettagli rispetto a quanto rivelato in occasione del trailer con la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth.

Lo stile di combattimento di Red mescola in maniera armonica attacco e difesa, al punto che viene definito "aggressivamente difensivo". Ogni volta che para un attacco, il suo Indicatore di Vendetta si riempie e, premendo Triangolo, si può attivare la "Modalità Vendetta", che aumenta la velocità della creatura e la sua potenza d'attacco. Mentre si è in Modalità Vendetta, che rimane attiva finché il relativo misuratore non si esaurisce, si possono anche assorbire i PV dei nemici.

Così come gli altri personaggi giocabili di Final Fantasy 7 Rebirth, nel corso del combattimento vedremo riempirsi la barra ATB del combattente; spendendo segmenti della barra ATB, sarà possibile scatenare abilità differenti, che sono:

Sidewinder: Red XIII balza in aria per sferrare un colpo punitivo dall'alto;

Red XIII balza in aria per sferrare un colpo punitivo dall'alto; Sentinel Stance : si protegge dagli attacchi e aumenta notevolmente l'indicatore di Vendetta nel mentre. Premendo Quadrato, Red XIII sferrerà anche un potente contrattacco;

: si protegge dagli attacchi e aumenta notevolmente l'indicatore di Vendetta nel mentre. Premendo Quadrato, Red XIII sferrerà anche un potente contrattacco; Stardust Ray : scatena un attacco devastante su un'ampia area in cambio di 2 segmenti ATB;

: scatena un attacco devastante su un'ampia area in cambio di 2 segmenti ATB; Crescent Claw: Red XIII colpisce un nemico. Se viene eseguito in modalità Vendetta e si esaurisce la barra, aumenterà notevolmente la potenza e la portata dell'attacco.

Oltre alle tecniche del proprio arsenale, il nostro alleato peloso potrà anche ricorrere alle Limit Break, che nel suo caso saranno le seguenti:

Bloodfang : Red XIII carica in avanti con furia animalesca, ripristinando HP e MP.

: Red XIII carica in avanti con furia animalesca, ripristinando HP e MP. Howling Moon: Red XIII ulula alla luna, attivando una Modalità Vendetta più duratura.

Queste potranno essere sprigionate quando la relativa Barra Limite sarà caricata. Non dimentichiamoci, infine, che Red XIII potrà eseguire anche delle mosse sinergiche in Final Fantasy 7 Rebirth. Al momento sappiamo che può eseguirne una con Aerith (Planetary Roar), una con Cloud (Savage Assault) e una con Barret (Overfang).