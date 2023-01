Final Fantasy 7 Rebirth, lo sviluppo sta accelerando; c'è pure un annuncio slegato da FF7

Le più influenti personalità legate al franchise di Final Fantasy si sono riunite sul sito ufficiale per fare gli auguri di buon anno a tutti i giocatori e Yoshinori Kitase ne ha anche approfittato per offrire un piccolo aggiornamento su Final Fantasy 7 Rebirth, progetto al quale sta partecipando in veste di produttore.

Nel suo messaggio d'auguri di inizio anno, Kitase ha innanzitutto acceso i riflettori su Final Fantasy 16, in arrivo su PlayStation 5 il 22 giugno 2023. "Final Fantasy 16 verrà pubblicato quest'anno, ciò significa che Yoshi-P ha bisogno di più supporto che mai. Fate il tifo per lui mentre dà tutto sé stesso nelle ultime fasi della lavorazione".

Dopodiché, ne ha approfittato per far sapere a tutti che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth sta accelerando. "Lo sviluppo del gioco che sto producendo, Final Fantasy 7 Rebirth, sta accelerando. Sono sicuro che l'immaginazione di molti di voi sta galoppando nel tentativo di figurarsi come verranno ricreate alcune delle scene più iconiche della serie, e abbiamo molte altre cose da condividere quando il tempo sarà giusto". L'impressione è che la lavorazione del gioco stia procedendo senza intoppi e rallentamenti, dunque a meno di imprevisti Square Enix dovrebbe riuscire a rispettare la finestra di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, che ricordiamo essere fissata nel corso dell'inverno a cavallo tra il 2023 e il 2024.

Kitase ha infine concluso il suo messaggio anticipando "un altro grande annuncio non legato a Final Fantasy 7" di cui al momento non può dire assolutamente nulla. Le possibilità sono numerose e in mancanza di indizi concreti è davvero difficile provare ad ipotizzare di cosa possa trattarsi, ma ricordiamo che in passato Kitase si è detto favorevole ad un remake di Final Fantasy 8, al quale ha lavorato in veste di Game Director. Voi su che cosa puntate?