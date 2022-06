Final Fantasy 7 Rebirth: lo sviluppo procede in modo 'sorprendentemente veloce'

Nel corso del suo ultimo showcase celebrativo, Square-Enix ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth, il prosieguo del remake dello storico JRPG. Il publisher nipponico ha iniettando una grande dose di fiducia nei fan affermando che lo sviluppo del gioco sta procedendo in modo "sorprendentemente veloce".

Naoki Hamaguchi, direttore di Final Fantasy 7 Rebirth, ha affermato che il gioco è in piena produzione, mentre il produttore Yoshinori Kitase ha aggiunto che il suo sviluppo sta procedendo ad un ritmo davvero veloce considerando quanto ambizioso sia il progetto.

Discutendo del divario di tre anni tra le uscite dei primi due giochi della trilogia del remake, Kitase ha dichiarato: "Tre anni potrebbero sembrare lunghi per tutti i fan che aspettano con impazienza il prossimo gioco, ma vogliamo creare la migliore esperienza possibile e rassicurare tutti sul fatto che lo sviluppo sta procedendo a un ritmo sorprendentemente veloce per un titolo HD su larga scala". Tetsuya Nomura, direttore creativo della trilogia, ha affermato che lo sviluppo sta procedendo rapidamente grazie a un nuovo modello di sviluppo che Square Enix ha adottato per la trilogia, ed ha inoltre ribadito che i lavori per la terza e ultima puntata sono già in corso.

Final Fantasy 7 Rebirth arriverà in esclusiva su PlayStation 5 tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.