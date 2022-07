Final Fantasy 7 Rebirth, lo sviluppo procede spedito: richiederà meno di 3 anni in totale

In questi giorni il direttore creativo Tetsuya Nomura, il produttore Mariko Sato e il produttore esecutivo Yoshinori Kitase hanno avuto modo di parlare con la stampa internazionale dei loro progetti sul franchise di Final Fantasy 7, ritornato d'attualità grazie ad una serie di rifacimenti.

Della trama di Rebirth e Parte 3 vi abbiamo già parlato, così come della genesi di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion dell'accantonamento dei piani per un remake di Dirge of Cerberus. In questa sede ci concentriamo invece sui retroscena della sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth forniti da Kitase in persona.

L'uscita della seconda parte del progetto Remake, ricordiamo, è attualmente prevista nell'inverno a cavallo tra il 2023 e il 2024. Il produttore esecutivo ha svelato che lo sviluppo di Rebirth non è cominciato subito dopo la pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake (avvenuta nella primavera del 2020), bensì molto tempo dopo. A quanto pare, dopo aver dato alle stampe la versione PS4 del gioco, il team ha trascorso circa un anno a sviluppare a Intergrade per PS5 e PC, e solo dopo ha cominciato a lavorare su Rebirth. In altre parole, quando verrà lanciato sul mercato tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, il gioco avrà trascorso in sviluppo attivo meno di 3 anni (a meno che non venga annunciato un rinvio, chiaramente).

Kitase ha spiegato che la lavorazione di Final Fantasy 7 Rebirth sta procedendo ad "una velocità davvero sorprendente", anche e soprattutto per merito dell'esperienza acquisita su PS5 durante la realizzazione di Final Fantasy 7 Intergrade.