Final Fantasy 7 Rebirth: i temi portanti sono gli stessi, ma narrati in chiave più moderna

Nella nostra intervista esclusiva dedicata a Final Fantasy 7 Rebirth vi raccontiamo della nostra chiacchierata con Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase, rispettivamente director e producer del gioco Square Enix. Parlando della storia di questa seconda tappa della trilogia di FF7, quest'ultimo ha spiegato che le tematiche saranno attualizzate.

Quando Kitase parla di una chiave di narrazione più moderna, non sottintende che la trama del gioco sarà snaturata dei suoi elementi cardine. Anzi, il producer dell'intero progetto sottolinea che tutti i pilastri narrativi che i fan hanno conosciuto e apprezzato resteranno ben saldi al loro posto.

Ciò significa che dicotomie come quella tra la natura e la tecnologia persisteranno all'interno della storia, con un ulteriore obiettivo da parte di tutto il team di sviluppo: ampliare ulteriormente l'universo narrativo, rileggendo quelle stesse tematiche nell'ottica di un progetto di ammodernamento, quale Final Fantasy 7 Rebirth si propone di essere.

In questa prospettiva, la storia avrà il difficile compito di fungere da ponte fra la sceneggiatura dell'opera originale, molto apprezzata dai fan della serie, e l'aggiunta di alcune sorprese, licenze o rivisitazioni nel Rebirth, il tutto unito da un fil rouge comune: il destino.

Chi ha giocato a Final Fantasy 7 Remake ricorderà senz'altro i Numen, le misteriose figure dall'aspetto sinistro legate al concetto di destino e di predestinazione. La storia di Final Fantasy 7 Rebirth continua a soffermarsi su questo concetto, ma "assume un significato leggermente diverso", commenta Kitase, aprendo numerosi interrogativi.

Sappiamo, infatti, che i Numen torneranno in Final Fantasy 7 Rebirth, ma naturalmente non sappiamo ancora né che in modo, né perché. Vogliono forse ribadire che il concetto di destino è immutabile, oppure la trama vuole in qualche modo scuotere fondamenta sicure e sorprenderci con qualche inaspettato colpo di scena?

Le risposte sono contenute in Final Fantasy 7 Rebirth, alcune probabilmente addirittura più avanti, nella terza e ultima parte della trilogia. Naturalmente, però, non mancheranno anche momenti di leggerezza, situazioni divertenti e pause per rilassarsi.