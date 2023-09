Final Fantasy 7 Rebirth sarà al TGS con una demo giocabile in due parti

Dopo lo straordinario trailer di Final Fantasy 7 Rebirth dallo State of Play, Square-Enix ha ufficialmente comunicato che il secondo episodio della trilogia dedicata al remake di FF7 sarà presente al Tokyo Game Show 2023 con una demo giocabile in cui saranno presentate due fasi distinte del gioco.

Nell'agenda dedicata alla convention di Tokyo, infatti, compare una sessione di prova suddivisa in due parti: nella prima uniremo le forze combattendo assieme a Sephiroth, nella seconda potremo esplorare con più accuratezza l'area di Junon.

Al momento non è dato sapere se la demo in questione uscirà successivamente dai confini dell'evento per arrivare anche nelle nostre librerie di Playstation 5 (se così sarà, non mancheremo di aggiornarvi), ma il Tokyo Game Show 2023 sarà un ottimo e primo punto di partenza per saggiare le reazioni di stampa e giocatori al primo impatto, pad alla mano, con il gioco.

Inutile dire che la nuova avventura di Cloud e compagnia, così come è stato allo State of Play, avrà i riflettori puntati e sarà indubbiamente una delle principali attrattive della fiera. Non è un caso che all'interno del padiglione di Square-Enix saranno dedicate ben 100 postazioni a Final Fantasy 7 Rebirth.

Vi ricordiamo che il gioco è previsto arrivare il 29 Febbraio 2024, su due dischi. Con il nuovo trailer, sono state annunciate anche tutte le versioni di Final Fantasy 7 Rebirth.