In Final Fantasy 7 Rebirth tornano i Numen: parla Square Enix

Seconda parte del remake di Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Rebirth ripartirà dal punto in cui si è concluso il primo gioco, pronto a proseguire la storia con il ritorno di tutto il cast principale di Final Fantasy VII Remake. Tra questi non mancano nemmeno loro: i Numen.

Nel corso di un'intervista con il portale Geek Culture, il game director Naoki Hamaguchi ha confermato che le misteriose entità viste in Final Fantasy VII Remake saranno regolarmente presenti anche in Rebirth. L'autore non scende in dettagli più specifici, ma lascia intendere che avranno ancora una volta un ruolo centrale all'interno della trama, esattamente come successo nel primo gioco.

"Nel predecessore abbiamo introdotto i Numen, dunque i giocatori possono aspettarsi ulteriori sviluppi su di loro", afferma Hamaguchi. Assenti nel classico per PlayStation del 1997, i Numen sono stati una delle novità principali introdotto da Square Enix in ottica narrativa, svolgendo un ruolo cruciale nell'evoluzione della storia e del destino dei protagonisti. In aggiunta, Hamaguchi ricorda che in Final Fantasy 7 Rebirth ci sarà anche Zack e sarà protagonista di un nuovo episodio: "Anche Zack farà la sua comparsa, cosa gli succederà? Questa è una delle domande più emozionanti".

Final Fantasy VII Rebirth arriva su PS5 il 29 febbraio 2024.