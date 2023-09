Final Fantasy 7 Rebirth è tradotto e doppiato in italiano?

Dopo il grande clamore suscitato dal trailer di Final Fantasy 7 Rebirth allo State of Play e l’annuncio ufficiale della data d’uscita, tra i dubbi da chiarire per noi italiani resta il doppiaggio. La seconda parte del remake del settimo episodio della saga sarà doppiata anche nella nostra lingua?

La risposta è no. A differenza di Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth non sarà doppiato in italiano. Sarà disponibile con un doppiaggio in lingua giapponese, inglese, francese e tedesca, mentre sarà solo sottotitolato in italiano. A questo proposito, alcuni doppiatori inglesi sono già stati rivelati e confermati, si tratta di:

Cloud Strife : Cody Christian

: Cody Christian Barret Wallce : John Eric Bentley

: John Eric Bentley Tifa Lockhart : Britt Baron

: Britt Baron Aerith Gainsborough : Briana White

: Briana White Red XIII : Max Mittelman

: Max Mittelman Yuffie Kisaragi : Suzie Yeung

: Suzie Yeung Cait Sith : Paul Tinto

: Paul Tinto Sephiroth : Tyler Hoechlin

: Tyler Hoechlin Zack Fair: Caleb Pierce

Per i personaggi già comparsi in Final Fantasy 7 Remake, possiamo dunque aspettarci le stesse voci inglesi che ricordiamo dal predecessore e che sono emerse con chiarezza nel corso del trailer. Caleb Pierce, nel ruolo di Zack, ritorna dal suo ruolo in Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, a indicare come le due opere saranno in qualche modo collegate.

In tema di narrazione, il direttore creativo, Tetsuya Nomura, ha inoltre confermato di recente il punto in cui si interromperà la storia di Final Fantasy 7 Rebirth per poi proseguire nel terzo e ultimo atto di tutta l’epopea. Vi ricordiamo che il gioco è previsto uscire in esclusiva temporanea su Playstation 5 il 29 Febbraio 2024.