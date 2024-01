Final Fantasy 7 Rebirth: il nuovo trailer riassume la storia del primo capitolo

Con la data d'uscita che è sempre più vicina, Final Fantasy 7 Rebirth torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sulla storia del primo capitolo di quella che sarà una trilogia.

Come potete facilmente intuire, quindi, la visione di questo filmato è perfetta sia per chi vuole rinfrescarsi la memoria sugli eventi di Final Fantasy 7 Remake che per coloro i quali vorrebbero iniziare a giocare direttamente dal nuovo capitolo. Il filmato in questione, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, ha una durata di poco più di tre minuti e racconta grazie alla voce di un narratore quelli che sono gli eventi più importanti della storia del predecessore di FF7 Rebirth.

Ovviamente sconsigliamo la visione a tutti coloro i quali sono intenzionati a giocare prima Final Fantasy 7 Remake e poi il nuovo capitolo, poiché il trailer contiene un numero consistente di spoiler sull'intera storia del gioco.

Prima di lasciarvi al filmato riassuntivo di Final Fantasy 7 Remake, così che possiate prepararvi al meglio a Rebirth, vi ricordiamo che il nuovo capitolo è in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 a partire dal prossimo 29 febbraio 2024, ossia tra poco più di un mese.

Sapevate che in Final Fantasy 7 Rebirth non ci sarà un famoso mini gioco dell'originale?