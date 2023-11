Final Fantasy 7 Rebirth: un trailer riavvolge tutti gli eventi accaduti finora nel remake

Square-Enix ha condiviso un nuovo trailer che, in vista dell'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth previsto su PlayStation 5 il 29 Febbraio 2024, riepiloga gli eventi avvenuti nella prima parte della trilogia, ossia in Final Fantasy 7 Remake.

In 5 minuti di filmato, che fa davvero il punto su tutto ciò che è accaduto nella trama del primo episodio della trilogia (quindi occhio agli spoiler, se non avete completato Final Fantasy 7 Remake), ripercorriamo i passi di Cloud e dei suoi alleati fino alla fuga da Midgar, momento a partire dal quale si apre la trama di Final Fantasy 7 Rebirth.

Come sappiamo, Rebirth è il secondo episodio di una trilogia che mira a ricreare in HD l'universo della settima fantasia finale, rivedendone alcuni passaggi narrativi in una chiave inedita anche per i giocatori di più vecchia data. Sappiamo sia il momento in cui iniziano le vicende di questa seconda tappa, sia il punto in cui si concluderà la storia di Final Fantasy 7 Rebirth.

L'universo del settimo episodio della saga sarà ampliato anche da altri punti di vista, per esempio saranno inserite nuove attrazioni nel Gold Saucer, l'iconico centro di divertimenti tratto dall'opera originale, e sarà ulteriormente ampliato il sistema di combattimento, ereditato direttamente dal predecessore.