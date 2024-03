Final Fantasy 7 Rebirth, trailer coi voti della stampa: congratulazioni da Kingdom Hearts

Final Fantasy VII Rebirth è finalmente disponibile e si è subito tolto grandi soddisfazioni a livello di valutazioni dalla critica internazionale. Di conseguenza non poteva mancare il consueto trailer con i migliori voti della stampa volti a celebrare l'ultima fatica di Square Enix.

Sono diversi i Perfect Score assegnati a Final Fantasy VII Rebirth, provenienti da testate quali il Washington Post, GamingBible, ComicBook e Vandal giusto per fare qualche nome, tutti rimasti profondamente colpiti dalla seconda parte del remake di Final Fantasy VII. E pur senza magari assegnare la massima valutazione possibile, anche noi nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth abbiamo evidenziato il fatto di essere davanti a uno dei migliori giochi targati Square Enix da tanto tempo a questa parte.

E restando sempre in casa Square Enix, la pagina Twitter/X ufficiale di Kingdom Hearts si riattiva per unirsi a sua volta ai festeggiamenti per l'esordio della nuova avventura con protagonisti Cloud Strife ed i suoi compagni. Nell'immagine celebrativa vediamo Sora a Shibuya mentre fissa i numerosi maxischermi della piazza tutti raffiguranti un'immagine di Sephiroth, congratulandosi così per l'esordio del gioco.

Da molto tempo ormai Kingdom Hearts 4 è sparito nel nulla, tuttavia ora che il lancio di Final Fantasy VII Rebirth si è compiuto non è da escludere che Square Enix torni a dare maggiore priorità al prossimo capitolo dell'altra sua serie di punta, nella speranza di rivederlo in azione quanto prima.