Final Fantasy 7 Rebirth: i trucchi per vincere facilmente scontri e combattimenti

Rispetto al capitolo originale, il nuovo Final Fantasy 7 Rebirth propone un sistema di combattimento completamente diverso, molto più orientato all'azione. Se state avendo qualche difficoltà nell'affrontare i nemici, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Meglio parare che schivare

Sebbene in Final Fantasy 7 Rebirth vi sia la possibilità di eseguire una capriola, questa tecnica di movimento non ha la stessa efficacia che ha in altre produzioni di stampo action e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non aiuta quasi mai a schivare un colpo in arrivo: nella stragrande maggioranza dei casi, il nemico vi seguirà anche durante l'animazione della capriola e verrete ugualmente colpiti. L'unico e solo metodo utile per difendersi è quello di parare e, pertanto, occorre padroneggiare questa tecnica per poter sopravvivere sul campo di battaglia. Alzare l'arma permette di assorbire buona parte del danno, ma in condizioni normali si perde lo stesso un piccolo quantitativo di salute. Se volete utilizzare al meglio la parata, dovete premere il tasto pochi istanti prima di essere colpiti: in questo modo annullerete del tutto il danno in arrivo e, in aggiunta, riceverete una piccola ricarica dell'ATB.

Non sprecate i segmenti ATB

Se l'esecuzione degli attacchi standard o della tecnica unica del personaggio (quella legata al tasto Triangolo) possono essere attivati senza limitazioni di alcun tipo, in Final Fantasy 7 Rebirth è fondamentale che si disponga di uno o più indicatori dell'ATB per poter utilizzare oggetti oppure eseguire abilità speciali. Dal momento che ripristinare questi indicatori non è sempre immediato e alcuni personaggi richiedono più tempo rispetto ad altri, è bene riflettere con grande attenzione prima di attivare una qualsiasi mossa speciale: non solo è importante eseguire la skill giusta (alcune abilità sono più efficaci se usate contro bersagli sotto pressione, ad esempio), ma anche calcolare con precisione il momento, poiché un attacco a vuoto vi farà sprecare un indicatore.

Cambiate spesso personaggio

Quando si passa all'azione, in Final Fantasy 7 Rebirth non si deve necessariamente utilizzare Cloud Strife, ma è possibile combattere anche utilizzando gli altri elementi del party: è sufficiente premere i tasti della croce direzionale per passare agli altri personaggi, così che quelli non controllati direttamente dal giocatore vengano gestiti dall'intelligenza artificiale. Passare costantemente da un eroe all'altro è una tecnica che ha svariati vantaggi, poiché vi permette di sfruttare al meglio le caratteristiche uniche di quel personaggio e di caricare molto più velocemente i suoi indicatori ATB, essenziali per infliggere un duro colpo ai bersagli. Non solo, poiché i nemici tendono ad accanirsi soprattutto sul personaggio sotto il controllo del giocatore, quindi è possibile passare agli eroi che hanno più PV per evitare che qualcuno venga messo KO. Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la guida su come cambiare i personaggi della squadra in Final Fantasy 7 Rebirth, così da decidere quali compagni utilizzare sul campo di battaglia.

Gestite al meglio i PM

Sappiamo bene quanto possa essere difficile tenere sempre alti i Punti Vita dei membri del party in Final Fantasy 7 Rebirth e, soprattutto nelle fasi iniziali dell'avventura, non si hanno i mezzi per poter curare tutti in maniera efficiente. Sappiate però che è sempre meglio evitare l'utilizzo di incantesimi come Energia, poiché questi ricaricano la salute dei personaggi sprecando Punti Magia che potrebbero essere investiti in modi più virtuosi. Proprio per questo motivo, sarebbe preferibile puntare tutto sulla Preghiera di Aerith e sul Chakra di Tifa, abilità che consumano solo l'indicatore dell'ATB. Non dimenticate inoltre di seguire i nostri consigli su come recuperare facilmente PV e PM in Final Fantasy 7 Rebirth.

Usate le Abilità Sinergiche

Un'altra novità del combat system di Final Fantasy 7 Rebirth è rappresentata dalle Abilità Sinergiche, ossia mosse speciali che variano in base ai personaggi presenti nella squadra e che consistono in azioni che coinvolgono contemporaneamente più eroi. L'esecuzione di queste tecniche è davvero semplicissima: basta tenere premuto il tasto per la parata e poi cliccare su uno dei tasti frontali indicati nell'angolo in basso a sinistra. Oltre ad essere belle da vedere, queste mosse sono molto efficaci e permettono anche di ricaricare più velocemente l'indicatore ATB. Vi ricordiamo inoltre che questo tipo di mosse speciali possono contribuire a stringere un legame con alcuni membri della squadra. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come funzionano le relazioni e come migliorare i rapporti in Final Fantasy 7 Rebirth.