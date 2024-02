Final Fantasy 7 Rebirth: il trucco per attivare l'easter egg segreto su Google

Oggi esce Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del progetto Final Fantasy VII Remake, e anche Google festeggia questo avvenimento con un easter egg dedicato proprio al gioco Square Enix. Ecco come attivarlo in un lampo.

La procedura per attivare questo piccolo bonus segreto è facilissima, vi basterà andare su Google e digitare le parole Final Fantasy o Chocobo per vedere apparire in basso un pulsante giallo. Premetelo... e godetevi la sorpresa!

Decine di Chocobo di ogni colore e dimensione inizieranno a correre per lo schermo da destra verso sinistra e viceversa, una invasione di Chocobo colorati che resteranno su schermo per qualche secondo. Divertente vero? E c'è anche una sorpresa nella sorpresa, ma non vogliamo dirvi di più, se non che riguarda Cloud... a voi scoprirla!

Final Fantasy VII Rebirth è disponibile da oggi solo su PlayStation 5, le prime recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth incoronano l'opera di Square Enix come uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni, sicuramente un titolo che gli amanti del genere non devono sottovalutare, anzi.

Modalità grafica o prestazioni quale è meglio su FF7 Rebirth? Se avete appena iniziato a giocare, seguite la nostra guida per capire quale delle due modalità sia da preferire per giocare al meglio su PS5.