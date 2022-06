Final Fantasy 7 Rebirth è il titolo ufficiale di Parte 2: in arrivo solo su PS5

Durante l'evento del 25° anniversario di Final Fantasy VII è arrivato anche l'annuncio che i fan della serie aspettavano da tempo, ovvero quello relativo alla seconda parte del remake.

A chiudere l'evento in streaming del colosso giapponese è stato infatti il trailer che ha svelato il titolo definitivo di quello che fino a poche ore fa era conosciuto come Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Il nome del gioco è Final Fantasy 7 Rebirth e, stando alle parole degli sviluppatori, si tratta della seconda di tre parti. Nel reveal trailer del gioco, della durata di circa un minuto, possiamo osservare Cloud e Sephiroth nella prima parte e, negli istanti finali, Zack mentre aiuta un Cloud gravemente ferito.

A chiudere il trailer è la finestra di lancio, ovvero il prossimo inverno: questo significa che il gioco arriverà a cavallo tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 e, come segnalato sempre nel filmato, si tratterà almeno inizialmente di un'esclusiva PlayStation 5. Non si esclude in ogni caso che il gioco possa arrivare in un secondo momento anche su altre piattaforme come accaduto con la prima parte.