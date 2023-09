Final Fantasy 7 Rebirth ha un'unica Open Map in scala 1:1 con l'originale

Nella cornice del Tokyo Game Show 2023, oltre ad un nuovo video di gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth ambientato nelle Grasslands, gli autori dell'attesa esclusiva PlayStation 5 hanno offerto anche alcune importanti precisazioni in merito ai contenuti della produzione. Tra gli argomenti che sono stati toccati figura anche la mappa di gioco.

Chiacchierando con Press Start Australia, il Game Director Naoki Hamaguchi ha parlato della mappa di Final Fantasy 7 Rebirth e di com'è strutturata. A tal proposito, ha innanzitutto spiegato che il suo team "ha preso la mappa del Final Fantasy VII originale e l'ha ricreata tutta quanta in una scala 1:1". In altre parole, "tutti i dungeon, tutte le città, tutto quello che c'è in quel mondo è ora incluso in un solo spazio. Un'unica mappa senza interruzioni".

A differenza di quei giochi che permettono di andare ovunque fin dall'inizio, Final Fantasy 7 Rebirth dipanerà la mappa nella sua interezza solamente con l'avanzare della storia: "All'inizio avrete un'unica grande area da poter esplorare", ha spiegato Hamaguchi. "Tuttavia proseguendo l'avventura la mappa si espanderà ancora e ancora, avrete nuove regioni dove poter andare e in qualsiasi momento potrete tornare nelle regioni che avete visitato prima, perché è una mappa senza interruzioni. Potrete trovare nuove quest e nuovi dettagli sulla storia che sono apparsi in quei luoghi mentre procedevate con l'avventura".

Abbiamo parlato dell'open map anche nel resoconto della recente nostra prova di Final Fantasy 7 Rebirth, durata in totale un'ora. Come spiegato anche dal nostro Gabriele Laurino, la mappa del gioco si farà sempre più vasta, complessa e intricata con l'avanzare della campagna. Per fortuna, la possibilità di cavalcare i Chocobo renderà gli spostamenti più rapidi!