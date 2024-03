Final Fantasy 7 Rebirth e Unicorn Overlord, votoni da EDGE: bene anche Helldivers 2

Il numero 396 di EDGE è con tutta probabilità uno dei più ricchi degli ultimi mesi: nell'ultima edizione della storica rivista britannica trovano spazio le recensioni di diversi giochi di spicco, tra grandi valutazioni ma anche qualche sonora bocciatura.

Di certo Final Fantasy VII Rebirth e Unicorn Overlord possono sorridere con gioia: le opere rispettivamente di Square Enix e Atlus si sono infatti portate a casa un eccellente 9, con EDGE che è dunque rimasta pienamente soddisfatta da quanto offerto dai due titoli. Soddisfazioni anche per Arrowhead Game Studios, con il loro Helldivers 2 premiato con un 8. Va invece molto peggio per Skull and Bones e Foamstars, che incassano invece sonore bocciature. Di seguito ecco tutti i voti del numero 396 di EDGE:

Final Fantasy VII Rebirth - 9

Unicorn Overlord - 9

Helldivers 2 - 8

Skull and Bones - 5

Llamasoft The Jeff Minter Story - Senza Voto

Penny's Big Breakaway - 5

Foamstars - 3

Splatoon 3 Side Order - 7

Inkulinati - 8

Lysfanga The Time Shift Warrior - 5

Anche se le vendite fisiche di Final Fantasy 7 Rebirth sono calate del 91% in Giappone, la seconda parte del remake di Final Fantasy VII continua a togliersi grandi soddisfazioni a livello di critica, confermandosi così uno dei migliori Final Fantasy degli ultimi anni.

La nostra recensione di Unicorn Overlord vi spiega invece perché il titolo sviluppato da Vanillaware deve essere vostro se amate gli RPG strategici.

